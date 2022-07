Berlino, a fine anno due nuovi terminali per l'import di gnl

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - La Germania ricorrerà a due nuovi terminali per l'importazione di gas naturale liquefatto (GNL) entro fine anno-inizio del 2023. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck in un'intervista al quotidiano Welt.

Berlino ha preso in affitto quattro terminali offshore per il Gnl per ridurre la dipendenza del Paese dal gas naturale importato dalla Russia e consentire gli approvvigionamenti da altri Paesi.

"Due navi sono già disponibili quest'anno e saranno schierate a Wilhelmshaven e Brunsbuttel" tra fine anno e l'inizio del 2023, ha affermato Habeck confermando che lo sforzo per ridurre la dipendenza da Mosca procede ad un ritmo che "mai stato visto prima in Germania". (ANSA).