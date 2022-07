Sociale: da yoga a scrittura rap, premiati progetti coop

(ANSA) - FIRENZE, 01 LUG - Dai corsi di yoga per genitori e figli alla scrittura rap: sono alcune storie di ripartenza dopo la pandemia, premiate nell'ambito nell'ambito del concorso "Melogranino 2022", iniziativa in Palazzo Vecchio, a Firenze, organizzata da Confcooperative Toscana, a cui hanno preso parte la presidente Claudia Fiaschi, gli assessori comunali alle attività produttive Federico Gianassi ed all'innovazione tecnologica Cecilia Del Re, il governatore della Toscana Eugenio Giani e il vicepresidente della Regione Stefania Saccardi.

Il primo premio è andato a 'Allenamente': grazie alla tecnologia gli operatori della cooperativa sociale di Firenze hanno realizzato un nuovo progetto, uno spazio multifunzionale legato al benessere della persona con autismo, con percorsi individuali o di gruppo psicoterapeutici o psicologici, corsi di yoga genitori-figli, laboratori linguistici, o legati ai giochi da tavolo. Tra le idee anche 'Intrecci', cooperativa di Pistoia, una officina di produzione di idee, dedicata agli adolescenti.

Dal 2 maggio, per tre giorni a settimana, i ragazzi partecipano a corsi di urban culture (scrittura rap, filosofia urban, music marketing), laboratori teatrali, musicali e di danza e laboratori multimediali (videomaking, audio/luci, home recording), tutti a ingresso gratuito.

"L'economia cooperativa - ha detto il presidente di Confcooperative Toscana Claudia Fiaschi - è un pilastro del modello di sviluppo economico della Toscana e del Paese, non solo in virtù del suo impatto economico ed occupazionale, ma anche per la sua rilevanza in termini di coesione sociale, di mobilitazione del protagonismo imprenditoriale di cittadini e cittadine, un fenomeno che rimette nelle mani dei toscani i destini di sviluppo della nostra regione". (ANSA).