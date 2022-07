Saldi: Confesercenti, spesa più bassa ma 70% farà acquisti

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - E' fra i 120 e i 150 euro la stima della spesa media dei piemontesi per i saldi che iniziano domani, sabato 2 luglio. "E' una cifra più bassa rispetto ai 150-170 euro dello scorso anno: la voglia di acquisti è frenata dall'aumento dei prezzi e delle bollette che condiziona le famiglie. Non è un caso che da almeno un mese sia dilagato il fenomeno dei 'presaldi'. Sconti e promozioni si fanno tutto l'anno, nei negozi e soprattutto sul web", commenta Micaela Caudana, presidente di Fismo-Confesercenti, la federazione dei commercianti di abbigliamento, che propone "di abolire i saldi e lasciare che il mercato si organizzi, tanto più che regole e restrizioni non limitano il web".

Secondo un sondaggio Confesercenti, per il 49% dei consumatori il budget di spesa sarà pari a quello del 2021, per il 35% inferiore, mentre solo il 14% prevede di spendere una cifra superiore. Il 70% è in attesa dei saldi estivi per acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. Oltre la metà di coloro che faranno acquisti utilizzerà i negozi di fiducia o punti vendita fisici. Gli articoli più richiesti saranno sandali e calzature (28%), costumi da bagno e accessori per il mare (27%). Gli sconti saranno subito molto alti dal 30 al 50%. Buono l'assortimento, visto che le vendite della primavera-estate non sono state brillanti anche se la pandemia e il conflitto russo-ucraino hanno ridotto gli ordini e, di conseguenza, le rimanenze. "Mai come quest'anno - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - prevale l'incertezza. Il settore dell'abbigliamento sconta la calma piatta che lo caratterizza da febbraio. I mesi precedenti avevano visto una ripresa dei consumi, ma la recrudescenza dei contagi e la guerra hanno fatto ripiombare i negozi in una crisi dalla quale non sono usciti. Soltanto in piccola parte gli anticipi degli sconti hanno compensato le perdite dei primi mesi del 2022. Speriamo che i saldi aiutino a invertire la tendenza, ma è lo stesso modello dei saldi che va messo in discussione".

(ANSA).