Pmi manifatturiero Germania giugno cala a 52,in linea stime

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - L'indice Pmi del settore manifatturiero in Germania, diffuso da S&P Global, ha registrato un valore di 52 punti a giugno, in calo rispetto al 54,8 di maggio. Si tratta della lettura più bassa da quasi due anni. Il dato è in linea con le stime degli analisti.

I "nuovi ordini sono in ulteriore calo in presenza di crescenti venti contrari alla domanda, è in calo anche la produzione. Le imprese sono diventate più pessimiste sulle prospettive a causa delle preoccupazioni per la combinazione di un'inflazione elevata, di una continua interruzione dell'offerta e di un portafoglio ordini in calo", scrive S&P. (ANSA).