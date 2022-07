Istat: Nord traina crescita Pil, più occupati a Sud, +1,3% (2)

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - La crescita dell'occupazione è stata +0,5% nel Nord-ovest, +0,2% nel Nord-est e +0,3% al Centro.

A trainare la ripresa nelle ripartizioni del Nord è stata l'Industria in senso stretto (+12,8% al Nord-ovest e +13,1% al Nord-est) e le Costruzioni, che hanno segnato una crescita del 22,8% al Nord-ovest.

A Sud, invece, l'Industria evidenzia la crescita meno dinamica (+8,7%), come pure il settore dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali (+2,6%). Mentre al Centro "l'effetto propulsivo del settore delle Costruzioni risulta meno evidente: l'incremento del 16,3% è, infatti, quello relativamente più contenuto rispetto alle altre zone del Paese".

Risultati al di sotto delle medie nazionali, nelle regioni centrali, si registrano anche per l'Industria (+10,4%) e per l'Agricoltura (-3,5%) mentre in linea con le dinamiche medie risultano i settori del Commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+9,8%), dei Servizi finanziari, immobiliari e professionali (+3,4%) e degli Altri servizi (+0,4%).

"In termini di occupazione le costruzioni sono il settore più dinamico, soprattutto nel Mezzogiorno (+11,1%) mentre al Centro segna l'incremento più contenuto (+2%)", si legge nel report Stima preliminare del Pil e dell'occupazione territoriale.

Risultano in crescita anche gli occupati nei Servizi finanziari, immobiliari e professionali, con i risultati migliori nel Centro (+2,3%) e nel Nord-est (+2%). (ANSA).