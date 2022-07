Inps:intesa con organizzazioni agricole su lavoro di qualità

(ANSA) - CAGLIARI, 01 LUG - Intesa tra la direzione regionale dell'Inps e le principali organizzazioni sindacali del comparto agricolo. Nelle sedi provinciali dell'istituto troveranno spazio le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. L'iniziativa nasce dall'esigenza di promuovere la legalità a tutela dei lavoratori del settore, degli imprenditori e dei consumatori e la crescita e il benessere del territorio.

La Rete è stata istituita per selezionare imprese agricole e altri soggetti che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L'istituzione delle sezioni intende promuovere iniziative positive in materia di politiche attive del lavoro, rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni illeciti nel settore agricolo, monitorare il mercato del lavoro soprattutto per l'incontro tra domanda e offerta. (ANSA).