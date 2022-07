Inps: insediato il Civ, Roberto Ghiselli eletto presidente

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Roberto Ghiselli, già Segretario Confederale della Cgil, è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps mentre Guido Lazzarelli, Responsabile delle Relazioni sindacali di Confcommercio, è stato nominato vicepresidente. Lo rende noto l'Inps, aggiungendo che alla cerimonia di insediamento del ricostituito Civ ha partecipato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Ghiselli ha annunciato che il Civ si riunirà il 7 luglio prossimo per avviare "subito gli approfondimenti" e le attività che attendono il nuovo Organo, e con l'occasione ha sottolineato come "l'Inps sia la più grande infrastruttura sociale del Paese, che anche in momenti difficili, come quelli che stiamo vivendo, ha saputo garantire diritti e tutele fondamentali per le persone". (ANSA).