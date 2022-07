Inflazione: Confesercenti, macigno sui consumi e la crescita

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "La corsa dei prezzi e le aspettative inflazionistiche rischiano di pesare come un macigno sui consumi delle famiglie e sulla crescita. L'inflazione a giugno tocca, infatti, un nuovo preoccupante record della storia recente, con un balzo dell'8% su base tendenziale". Così Confesercenti commenta i dati Istat, in una nota. "L'inflazione acquisita ha raggiunto il 6,4%, con il pericolo concreto che possa superare anche la stima del 6,8% - assunta anche a livello europeo dalla BCE", continua il testo.

Per Confesercenti è "fondamentale non alimentare la percezione di 'ineluttabilità' di questi aumenti nel tempo: il consolidarsi di previsioni inflazionistiche è, purtroppo, una profezia che facilmente si autoavvera, con pericolose conseguenze a catena che rischiano di travolgere il potere d'acquisto delle famiglie e dunque i consumi e l'economia del Paese". "Salvaguardare la domanda interna è la priorità" per la confederazione che sottolinea come sia "sempre più urgente e necessario trovare un'intesa a livello europeo per fermare la corsa dei prezzi di energia e gas". (ANSA).