Fisco:Fratoianni(Si),serve riforma dell'imposta patrimoniale

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Questo governo non può fare certe cose, perché la composizione del governo rende impraticabili scelte forti, in grado di rispondere al grado radicalità della crisi, non è una questione di cattiveria". Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, a un evento della Cgil, Il Lavoro interroga, a Roma. "Il salario minimo è necessario - ha elencato - Serve una legge sulla rappresentanza? Certo che serve, perché c'è una crisi delle relazioni sindaci e industriali. Serve una riforma del fisco che prenda di petto il tema della redistribuzione e serve una riforma dell'imposta patrimoniale". (ANSA).