Fisco: Meloni,con pos Stato obbliga pmi a versare obolo a banche

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "L'Italia è diventata la Nazione degli obblighi e delle coercizioni. Con l'accondiscendenza silente di tutta la maggioranza, da oggi è entrato in vigore l'ennesimo obbligo per le micro e piccole imprese: tutti sono obbligati ad avere il pos, ovvero a versare alle banche l'ennesimo obolo, tra costo del dispositivo e commissioni. Tutto a carico delle imprese, che ovviamente saranno costrette a ribaltare il costo sui clienti. Gli unici a guadagnarci sono i gestori della moneta elettronica, che possono contare su uno Stato che obbliga il suo tessuto produttivo a far uso dei loro servizi, senza nemmeno chiedere di azzerare le commissioni.

Semplicemente vergognoso".

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).