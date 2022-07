Dl Aiuti: Marattin (IV),primo passo per patto fisco-contribuente

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Un primo passo per la costruzione di un nuovo patto tra fisco e contribuente: lo Stato consentirà di rateizzare in 72 rate mensili i debiti col fisco fino a 120.000 euro per cartella, senza burocrazia e senza adempimenti; e aumenta da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo il quale perdi il beneficio. In cambio, una cosa molto semplice: dopo 8 rate non pagate, perdi per sempre quel beneficio. Quindi fiducia e zero burocrazia, in cambio di maggiore serietà". Così il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze, commentando l'approvazione del suo emendamento al dl Aiuti.

"Sono questi gli elementi di un nuovo patto tra fisco e contribuente, che Italia Viva continuerà a costruire anche nell'attuazione della delega fiscale", conclude. (ANSA).