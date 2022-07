Dl aiuti: Lega, ok semplificazione Pmi su credito d'imposta

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - "Grazie alla Lega, si semplifica la vita alle imprese per ottenere il credito d'imposta messo a disposizione per le utenze elettriche e gas non energivore.

Grazie ad un nostro emendamento al Dl Aiuti a mia prima firma, approvato stanotte in commissione alla Camera, sarà il fornitore stesso di gas ed energia a comunicare gratuitamente - su loro richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il beneficio fiscale - i dati utili a determinare il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. Ciò, ovviamente, se il fornitore è lo stesso dei primi due trimestri di quest'anno. Una semplificazione importante che agevolerà l'utilizzo del credito d'imposta da parte di aziende e artigiani". Lo dichiara la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi, membro della commissione Bilancio della Camera. (ANSA).