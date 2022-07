Cina: Pmi manifatturiero Caixin sale a giugno, a quota 51,7

(ANSA) - PECHINO, 01 LUG - L'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato dalla rivista Caixin ha registrato in Cina un rialzo a 51,7 a giugno, da 48,1 di maggio, battendo le stime degli analisti di 50,1: il dato rappresenta la prima espansione da febbraio e la più ampia da maggio 2021 in scia all'allentamento delle pesanti restrizioni anti-Covid.

La produzione è salita ai massimi da un anno e mezzo, mentre sia gli ordini sia le vendite all'estero sono tornate in fase espansiva. L'occupazione, invece, è in contrazione per il terzo mese di fila, ma la fiducia si è portata ai massimi da quattro mesi anticipando le attese di un ulteriore rimbalzo di produzione e domanda con la frenata dei nuovi casi di Covid.

