Bombardieri, Istat conferma Italia produce solo lavoro precario

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - I dati Istat sull'occupazione confermano "che questo Paese produce solo lavoro precario". Ne è convinto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri che, a margine del tredicesimo congresso regionale in corso a Napoli ha affermato: "Noi continuiamo a chiedere al governo che intervenga in modo immediato, continuiamo a proporre un modello spagnolo. Loro continuano a parlare di patti e noi continuiamo a dire 'facciamolo come quello della Spagna', eliminiamo i contratti a tempo determinato". "Mi pare che ci sia una tendenza a sfruttare il lavoro - ha concluso Bombardieri - sulla quale bisogna intervenire". (ANSA).