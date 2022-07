++ Pmi manifatturiero Eurozona giugno a 52,1.Minimo da 22 mesi +

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - L'indice S&P Global Pmi Settore Manifatturiero dell'Eurozona è diminuito a giugno a 52,1, da 54,6 di maggio, segnalando il valore più basso da agosto 2020 e il quinto mese consecutivo di declino. Il dato è in linea con le attese degli analisti che prevedevano 52.

"I dati PMI hanno mostrato un'economia manufatturiera dell'eurozona che finisce il secondo trimestre a livelli bassi, con la produzione in diminuzione per prima volta in due anni.", scrive S&P. (ANSA).