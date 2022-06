Welfare: a Sarzana un 'albo' per le baby sitter

(ANSA) - SARZANA, 30 GIU - Un albo delle baby sitter, cui le famiglie potranno accedere per reperire persone formate a cui lasciare i propri figli sia per situazioni occasionali che per un servizio continuativo. È quanto messo a punto dal comune di Sarzana, in provincia della Spezia. Si tratta del primo albo di questo tipo in Liguria. Il comune selezionerà 20 persone da inserire in un percorso formativo professionalizzante, che affiancherà alla preparazione per i servizi all'infanzia anche la formazione per il primo soccorso pediatrico. Previsto un esame finale per l'inserimento nell'albo. L'obiettivo è quello di "conferire dignità a una professione che è spesso vissuta come unica alternativa alla mancanza di lavoro, rafforzare le competenze in campo pedagogico-didattico, offrire alle famiglie la possibilità di ricorrere a personale qualificato" viene spiegato dall'ente. Potranno accedere all'albo persone di età tra i 18 e i 65 anni. "Abbiamo voluto dare dignità a un ruolo e a una professione che è essenziale per le famiglie - ha dichiarato la sindaca Cristina Ponzanelli, titolare della delega all'infanzia. - Accedere all'albo garantirà anche alle famiglie una serenità particolare, sapendo di affiancare ai propri bambini persone formate." La formazione avverrà anche attraverso esperienze nei nidi locali. (ANSA).