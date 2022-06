Saldi:Confcommercio,al via da sabato,200 euro la spesa media (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Le stime di spesa media a famiglia per questi saldi estivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto sulle coste e nelle città d'arte", commenta il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, spiegando che "il settore tessile, abbigliamento, calzature e accessori ha finora resistito all'incremento dei prezzi, a fronte dell'importante crescita dei costi fissi aziendali per affitti, energia, carburanti, prodotti e servizi, dando alla clientela la possibilità di acquistare a prezzi veramente convenienti".

"L'acquisto nei negozi di prossimità rappresenta il vero sostegno ai nostri centri urbani in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Anche per questo non è ammissibile una concorrenza sleale dei colossi del web che hanno, peraltro, beneficiato di un'importante rendita di posizione", ha sottolineato. "Chiediamo - conclude - che vengano quanto prima attuati gli accordi internazionali sull'entrata in vigore della global minimum tax. Già questo, sarebbe un primo passo verso un mercato più democratico". (ANSA).