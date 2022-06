Lavoro:Forall sigla intesa per nuova Cigs di massimo 12 mesi

(ANSA) - VICENZA, 30 GIU - Forall Confezioni ha siglato un "Accordo di transizione occupazionale" con le istituzioni regionali, Confindustria Vicenza e le organizzazioni sindacali.

L'intesa prevede l'apertura di una nuova Cigs per massimi 12 mesi per favorire la reindustrializzazione del sito di Quinto Vicentino e la ricollocazione della maggior parte possibile della forza lavoro ed è stato trasmesso al Ministero del Lavoro e alla Previdenza Sociale per l'approvazione finale.

Forall Confezioni rende noto, inoltre, di aver avviato un percorso di partnership industriale con un importante operatore del territorio che potrebbe prevedere il rilancio del sito produttivo di Quinto Vicentino. (ANSA).