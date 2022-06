Lavoro: Istat, a maggio in calo gli occupati, -49.000 (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - L'aumento degli occupati tendenziale "è trasversale per genere, età e posizione professionale.

L'unica variazione negativa si registra per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni ed è effetto della componente demografica", osserva l'Istat.

Rispetto a maggio 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-17%, pari a -416mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,8%, pari a -371mila).

Il tasso di occupazione resta "comunque prossimo ai valori record registrati nei mesi precedenti", si legge nel testo, mentre quello di inattività è leggermente superiore ai livelli prepandemici. (ANSA).