Lavoro: Inail, in 5 mesi 2021 +47% infortuni, calano mortali

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e maggio sono state 323.806, con un'impennata del 47,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. I casi mortali sono stati 364, in calo in questo caso del 16,1% sui cinque mesi dello scorso anno. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 25.593 (+7,0%). I numeri sono contenuti nella sezione "Open data" del sito Inail. (ANSA).