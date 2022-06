Lavoro: Confcommercio, battuta d'arresto,fase scoraggiamento

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "A maggio si registra una significativa battuta d'arresto per il mercato del lavoro. È prematuro leggervi un'inversione di tendenza nel profilo dell'attività economica, dalla ripresa all'eventuale stagnazione. I prossimi mesi saranno decisivi per stabilire le prospettive a breve-medio termine dell'economia italiana".

Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati diffusi oggi dall'Istat sugli occupati e i disoccupati a maggio.

"La flessione congiunturale del numero di occupati è di contenuta entità, ma si accompagna a una contrazione più consistente delle persone in cerca di occupazione e ad un incremento degli inattivi, sostanzialmente del medesimo ammontare. I tre dati letti congiuntamente, - prosegue Confcommercio - sembrano evidenziare una fase di scoraggiamento che riduce il numero di quanti si offrono sul mercato, probabilmente anche per forme di temporaneo disallineamento tra domanda e offerta relativamente a profili professionali, qualifiche e/o retribuzioni d'ingresso". (ANSA).