Fisco:Gallo,più semplice rateizzare debiti per chi in difficoltà

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Una buona notizia per i cittadini in difficoltà economica arriva dal Dl Aiuti: rendiamo più semplice la rateizzazione dei debiti con il fisco facendo salire da 60 mila a 120 mila euro il limite delle cartelle per cui sia possibile chiedere il pagamento in 10 anni. Si tratta di 72 rate senza che si debba documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In un periodo come questo, fatto di inflazione che galoppa e di rincari sui beni di prima necessità, c'era bisogno di questo intervento a cui abbiamo lavorato con costanza e determinazione". Lo dichiara Luigi Gallo, vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera. (ANSA).