Fisco: operai, lavoravamo anche in cassa integrazione Covid

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Trentacinque lavoratori della Edil Teco srl, una delle società riconducibili alla "famiglia Spatuzzi", hanno "percepito la cassa integrazione in deroga", tra marzo e ottobre 2020 nelle prime ondate Covid, fino alla messa in liquidazione della srl, e per oltre 220mila euro.

Tuttavia 29 di quei dipendenti, sentiti a verbale, hanno raccontato agli inquirenti di aver continuato "a prestare attività lavorativa", anche durante la cassa integrazione, per "tutta la fase pandemica", "direttamente o presso le società presso le quali erano illecitamente somministrati".

Lo si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Pavia Maria Cristina Lapi, dalla quale emerge la vicenda della presunta truffa ai danni dell'Inps nel periodo della pandemia, oltre ai ruoli di Luigi e Mario Spatuzzi, padre e figlio, due degli arrestati nelle indagini parallele portate avanti dalle Procure di Milano e Pavia per una serie di reati fiscali e fallimentari con 14 misure cautelari. I due avrebbero anche "plurimi rapporti con numerose società estere connesse al traffico internazionale di carburante di contrabbando".

Dell'imputazione sulla presunta truffa rispondono Luigi, Mario e anche Guido Spatuzzi (fratello di Luigi) e Savino Antonacci, i quali avrebbero "dichiarato falsamente di aver sospeso l'attività lavorativa" in quei mesi del 2020. Nell'altra ordinanza firmata dal gip di Milano Anna Magelli, su richiesta dei pm Grazia Colaccio e Roberto Fontana, si legge, inoltre, che Luigi Spatuzzi sarebbe stato "l'ideatore del sistema delle operazioni illecite" di svuotamento delle società, Sistema che aveva il "quartier generale" in un complesso immobiliare a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. (ANSA).