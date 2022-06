Fisco: operai ditte indagate al lavoro con sussidio in pandemia

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Nel corso delle indagini che hanno portato agli arresti su richiesta delle Procure di Milano e di Pavia per una serie di reati fiscali i e fallimentari, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno scoperto che, durante la pandemia, i dipendenti delle ditte di autotrasporto e delle pompe di benzina i cui titolari sono indagati, avevano continuato a lavorare nonostante percepissero il sostegno della cassa integrazione da parte dell'Inps, per complessivi 223.000 euro.

Anche questa somma è stata oggetto di sequestro preventivo per equivalente da parte dei militari della Compagnia di Magenta che hanno eseguito cinque misure di custodia cautelare, delle quali tre in carcere e due agli arresti domiciliari.

Durante le investigazioni, i reparti delle Fiamme Gialle milanesi hanno riscontrato delle convergenze sulle persone indagate dalla due Procure e quindi i due distinti provvedimenti sono stati eseguiti simultaneamente.

L'operazione ha visto impiegati oltre 100 militari del Comando Provinciale di Milano. (ANSA).