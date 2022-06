Estate: Confcommercio, 'concorrenza sleale in località mare'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GIU - La stagione estiva nei comuni della riviera molisana è entrata ormai nel vivo delle attività "ma traspaiono non nuovi episodi di concorrenza sleale che Confcommercio Molise non smetterà di segnalare alle Autorità competenti e all'opinione pubblica". È quanto si legge in una nota stampa. "Viene segnalato il proliferare di attività turistiche - afferma il presidente regionale Paolo Spina - legate ad associazioni culturali senza fine di lucro, che offrono servizi di guida turistica e accompagnamento, vendono prodotti enologici e gadget turistici senza alcuna autorizzazione o iscrizione alla Camera di Commercio. Così come nei borghi - aggiunge - sempre più spesso vengono aperte improvvisate attività di ristorazione che non rispettano le normative previste dalle leggi vigenti". Per Confcommercio Molise, dunque, "siamo di fronte ad attività illegali". " In un contesto storico di difficoltà economica che consente a chi compie illeciti di operare meglio e più di prima - conclude Spina - sollecitiamo un intensificarsi dei controlli da parte delle Autorità municipali e delle forze dell'ordine. Si tratta di un fenomeno che mina il mercato, produce illegalità ed elusione fiscale e colpisce le imprese sane del settore".

