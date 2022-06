Consumi: Legacoop, +28% acquisti prodotti made in Italy

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Rispetto a un anno fa gli italiani hanno aumentato gli acquisti di prodotti Made in Italy, +28%, e quelli di prodotti a chilometri zero, +18%. Calano, invece, gli acquisti di prodotti di marca (-52%), insieme a quelli di prodotti etnici (-26%), biodinamici (-24%) e a base di soia (-23%). E' la fotografia scattata dal Report "FragilItalia", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, che evidenzia come i consumatori attribuiscano crescente importanza a salubrità, naturalezza e basso impatto ambientale dei prodotti. Aumentano anche gli acquisti di prodotti "light" e integrali, che mettono entrambi a segno un +4%. Quanto alla crescente attenzione alle tematiche green e sostenibilità, il 58% degli intervistati dichiara che aumenterà l'attenzione per prodotti che abbiano confezioni riciclabili; seguono, tutte con il 56%, le indicazioni per la salubrità e naturalezza dei prodotti e delle loro componenti, per il prezzo calmierato, per i prodotti ecologici. Il 52% dichiara che aumenterà l'attenzione alla filiera, preferendo i prodotti locali, e all'eticità dei prodotti, che dovranno in primo luogo essere rispettosi dei diritti dei lavoratori. Il 47% dichiara che preferirà acquistare direttamente dai produttori. "I consumi e le abitudini al consumo in questi anni sono mutati: da un lato il carovita spinge a cambiare le proprie abitudini privilegiando il risparmio; dall'altro gli italiani mostrano una sempre maggiore sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale, sociale, economica, verso cui le scelte dei consumatori sono un driver molto potente. Occorre difendere il potere d'acquisto, ma anche orientarlo nella giusta direzione", commenta il presidente di Legacoop Mauro Lusetti. (ANSA).