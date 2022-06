Consumi: Legacoop, +28% acquisti prodotti made in Italy (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Tra i motivi che hanno spinto alla riduzione degli acquisti, evidenzia lo studio Legacoop-Ipsos, spiccano il prezzo troppo elevato e la necessità di risparmiare.

Il prezzo troppo elevato viene indicato dal 50% degli intervistati per la riduzione di acquisti dei prodotti biologici, seguiti dai prodotti di marca (49%), ecosostenibili (48%), biodinamici (47%), prodotti a chilometri zero (46%), prodotti equo-solidali (44%), made in Italy (41%). La necessità di risparmiare, invece, spinge a ridurre gli acquisti di prodotti made in Italy per il 47%, dei prodotti etnici per il 43%, degli equo-solidali per il 42%, dei prodotti di marca e vegani per il 41%, dei prodotti a chilometri zero per il 39%. Ad affermarsi sono anche comportamenti più consapevoli da parte dei consumatori: portare da casa sacchetti in tessuto o utilizzare quelli biodegradabili (88%); confrontare il prezzo al Kg/litro dei vari prodotti (85%); stilare la lista della spesa (83%); acquistare prodotti con confezioni di carta/cartone (80%); acquistare quando possibile prodotti sfusi (74%); acquistare ricariche dei prodotti per la cura della casa per ridurre lo spreco di plastica (73%); acquistare prodotti ecosostenibili (71%). (ANSA).