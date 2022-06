Cina: Pmi manifatturiero giugno sale a 50,2, supera lockdown

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - L'attività manifatturiera e dei servizi in Cina torna a giugno nel suo ciclo espansivo per la prima volta da febbraio, gettandosi alle spalle tre mesi di lockdown per contenere la peggiore ondata di Covid-19 dalla crisi di Wuhan di inizio 2020, con conseguenze pesantissime su Shanghai.

Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, il Pmi manifatturiero è salito a giugno a 50,2 da 49,6 di maggio, fermandosi poco sotto le attese di 50,5 e centrando il passo più ampio degli ultimi 6 mesi.

L'allentamento delle restrizioni anti-pandemiche hanno riacceso produzione e consumi, malgrado persistano venti contrari, tra cui un mercato immobiliare ancora debole, una spesa dei consumatori in affanno e il timore di eventuali ondate di infezioni. "Anche se il settore manifatturiero ha continuato la ripresa, il 49,3% delle aziende ha lamentato ordini ancora insufficienti", ha affermato Zhu Hong, funzionari dell'Ufficio per il quale "la domanda del mercato debole è ancora il problema principale che deve affrontare l'industria manifatturiera".

Shanghai, cuore finanziario e produttivo del delta del fiume Yangtze, ha rimosso il blocco in tutta la città solo dal primo giugno, consentendo la ripresa produttiva.

Gli analisti prevedono un ulteriore miglioramento delle condizioni economiche nel terzo trimestre, anche se l'obiettivo ufficiale governativo del Pil di "circa il 5,5%" per il 2022, come annunciato a marzo dal premier Li Keqiang, sarà difficile da raggiungere a meno che il governo non abbandoni la strategia della 'tolleranza zero' al Covid, la cui validità è stata riconfermata dal presidente Xi Jinping.

Il Pmi ufficiale non manifatturiero è salito a 54,7 da 47,8 di maggio, segnando il rimbalzo più ampio degli ultimi 13 mesi.

Anche l'indice dell'attività edilizia è salito a 56,6 da 52,2.

