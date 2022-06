Bcc: Failoni nuovo direttore Pianificazione Cassa Centrale

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Alessandro Failoni, classe 1975, laureato in economia bancaria finanziaria e assicurativa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da oltre 22 anni in Cassa Centrale Banca è stato nominato direttore Pianificazione dal Cda di Cassa Centrale Banca.

Il nuovo Chief Financial Officer - precisa una nota - assume quindi la responsabilità di tutte le attività di analisi e indirizzo relative al piano strategico pluriennale, al piano operativo annuale e all'individuazione delle iniziative strategiche e di business, assicurando tutte le azioni di coordinamento e indirizzo con le banche affiliate. (ANSA).