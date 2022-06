Auto: Intesa, troppa frammentazione; 90% aziende sono Pmi

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Il settore dell'automotive in Italia "era e rimane estremamente frammentato, in quanto, oltre il 90% della filiera automobilistica è costituito da Piccole e medie impese". Lo afferma Mauro Micillo, chief della divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'evento "Trasformazione e sostenibilità: le sfide e le opportunità per la filiera automotive".

La filiera italiana della componentistica per l'auto "risente della dipendenza storica" da Fca (oggi Stellantis), "e non è riuscita a differenziarsi entrando su certe reti internazionali", aggiunge Fabio Matti, responsabile Industry Automotive & Industrials di Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, spiegando poi che la filiera "è concentrata su quei trend che non sono particolarmente vincenti: un conto è fare componenti per motore a scoppio un conto è fare sensoristica". Per cui, l'intera filiera "deve capire bene quali sono le strategie che possono risultare vincenti nel medio periodo". Di fronte a progetti che vanno in questa direzione, Intesa Sanpaolo "mette a disposizione tutto il suo parco di prodotti e servizi, tra cui progetti di filiera, prodotti di commercial banking e strumenti di copertura dei rischi di mercato, ma soprattutto mediante l'offerta di prodotti di investment banking volti a far crescere dimensionalmente la filiera che storicamente è sottocapitalizzata e di dimensioni piccole rispetto ai competitor internazionali". (ANSA).