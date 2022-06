Alleanza Coop Pesca,alghe soffocano lagune.Vongole a rischio

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Il caldo anomalo e la prolungata siccità favoriscono l'invasione di alghe che stanno soffocando le Lagune toscane, sarde, il Delta del Po e gli ambienti umidi in generale, mettendo a rischio gli allevamenti di vongole, cozze e la sopravvivenza di diverse specie ittiche. Gravi i danni per i pescatori". È quanto dichiara l'Alleanza delle Cooperative Pesca che ha chiesto al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e al sottosegretario di Stato con delega alla pesca, Francesco Battistoni, l'attivazione "di un tavolo di crisi o una cabina di monitoraggio per individuare con celerità lo stato di salute di questi ambienti ed attivare tutti quegli interventi tecnici necessari per scongiurare la morte delle specie interessate ma anche per programmare azioni future mirate ad una migliore gestione di queste risorse ed evitare il ripetersi di questo tipo di criticità". Alleanza delle Cooperative Pesca ha segnalato anche le aree da bollino rosso sottolineando che "una marea verde di alghe ha invaso la sacca di Goro, in provincia di Ferrara, mettendo a rischio serissimo la sopravvivenza degli allevamenti di vongole che potrebbero soffocare per mancanza di ossigeno". Situazione critica - aggiunge l'organizzazione - anche nelle lagune venete, Laguna di Venezia, Marinetta, Scardovari e Porto Viro. Alleanza delle Cooperative Pesca fa presente che la "stessa drammatica situazione si sta verificando nella Laguna di Orbetello" Analoga condizione - viene rilevato - si presenta in alcune lagune sarde "nelle quali - sostiene Alleanza delle Cooperative Pesca - la forte presenza di alghe che, per loro consistenza aderiscono alle reti ed agli altri strumenti di pesca appesantendoli, impedisce di fatto di pescare". L'organizzazione conclude che "la tempestività degli interventi è fondamentale. Ne va del lavoro di imprese e di migliaia di lavoratori convolti oltre che della tutela degli ecosistemi acquatici". (ANSA).