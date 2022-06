Welfare: Fdi E-R, risolvere problemi alloggi Acer Baricella

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GIU - Alla luce di segnalazioni riguardanti difficoltà di accesso per persone diversamente abili in alcuni alloggi Acer, il consigliere Marco Lisei (Fratelli d'Italia) interroga la giunta dell'Emilia-Romagna affinché si attivi per risolvere le problematiche.

"Ci sono due famiglie che vivono in due diversi alloggi Acer a Baricella (Bologna) - ha spiegato il consigliere - che riscontrano notevoli difficoltà. In particolare, una di esse ha nel proprio nucleo familiare un anziano invalido che è costretto a vivere nelle mura domestiche senza la concreta possibilità di poter uscire di casa, in quanto l'alloggio è al terzo piano dello stabile e senza ascensore. L'altra famiglia, invece, lamenta una disagevole condizione abitativa dovuta a problemi riguardanti la salubrità dell'immobile, per la presenza di muffa".

"Fra l'altro - ha aggiunto Lisei - uno dei residenti nell'alloggio insalubre ha problemi respiratori e quindi non può restare in un ambiente malsano. Sono due anni che entrambi gli assegnatari lamentano queste condizioni ed è ora di trovare una soluzione alle loro richieste". (ANSA).