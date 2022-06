Pensioni: Porcelli è nuovo presidente Previdenza cooperativa

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Insediato "il nuovo Consiglio di amministrazione di Previdenza cooperativa, il fondo unico di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative italiane: il Cda, composto dai rappresentanti di Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil, sostituisce quello in carica dall'aprile 2019 e, per il prossimo triennio, ha designato al vertice di uno dei fondi chiusi più grandi e patrimonializzati del Paese Fabio Porcelli, in veste di presidente, e Marco Mingrone come vicepresidente". Lo si legge in una nota. Per Porcelli, "quando venne avviato il percorso di fusione si aveva in mente un progetto ben preciso, che grazie alla lungimiranza delle parti e all'ottima guida della presidenza uscente ha portato Previdenza cooperativa ad affermarsi e consolidarsi come uno dei fondi pensione negoziali più grandi". (ANSA).