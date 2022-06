Intesa:Liguti (Sace),con Pmi per accompagnarle verso transizione

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - "Noi di Sace siamo al fianco delle piccole e medie imprese per accompagnarle nella necessaria transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, in piena linea con il nostro ruolo di attuatore del Green New Deal sul territorio italiano". Lo afferma Dario Liguti di Sace circa l'iniziativa con Intesa Sanpaolo in favore delle pmi sul fronte delle energie rinnovabili.

"Nell'ottica - aggiunge - di contenimento delle conseguenze relative al cambiamento climatico lavoriamo in sinergia con Intesa Sanpaolo per sostenere i nuovi progetti per lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale delle imprese e, contemporaneamente, migliorare il loro impatto sull'ambiente".

