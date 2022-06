Intesa:con Sace 10 miliardi a Pmi per energie rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Intesa Sanpaolo e Sace mettono in campo un plafond di 10 miliardi di euro per favorire gli investimenti in energie rinnovabili di tutte le imprese, in particolare Piccole e medie, della filiera dell'agribusiness e del terzo settore L'impegno congiunto rientra nel quadro delle iniziative a supporto del Pnrr e si focalizza su uno dei pilastri del programma di interventi, Motore Italia, lanciato un anno fa da Intesa Sanpaolo per sostenere le Pmi.

In una fase in cui è necessario diversificare le fonti di energia e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l'obiettivo "condiviso è sostenere le piccole e medie imprese in un percorso di autoproduzione energetica, oltre a cogliere le opportunità previste dagli interventi governativi, con specifico riguardo al fotovoltaico, promuovendo la produzione di energia rinnovabile e l'incremento dell'efficientamento energetico del Paese", spiegano in una nota congiunta Intesa Sanpaolo e Sace.

La nuova iniziativa introdotta dalla banca guidata da Carlo Messina, in collaborazione con Sace, prevede specifiche linee di intervento a favore delle imprese orientate alla produzione di energia rinnovabile, all'efficienza energetica e alla circular economy. (ANSA).