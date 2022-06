Intesa:con Sace 10 miliardi a Pmi per energie rinnovabili (2)

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - In linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e dal Green Deal europeo, la nuova iniziativa di Intesa Sanpaolo e Sace accelera la transizione energetica e genera un impatto economico diretto sulle imprese, promuovendone l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia.

Una recente indagine a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Prometeia conferma quanto le rinnovabili siano cruciali per la diversificazione delle fonti energetiche e come sia necessario offrire soluzioni di accompagnamento innovative alle imprese. Il conflitto tra Russia e Ucraina, inoltre, sta rendendo sempre più centrale il tema della transizione energetica. Investire nelle energie rinnovabili consentirebbe un risparmio sulla bolletta energetica delle Piccole e medie imprese stimato tra il 30% e il 50% sulla base dei costi dell'energia registrati nei primi mesi del 2022.

Tra le misure ideate da Intesa Sanpaolo in questa direzione, il sostegno finanziario in questi mesi per supportare le Pmi energivore e quelle con fatturato derivante in larga parte dall'export, specie verso Russia e Ucraina, oltre a un plafond da 1,5 miliardi di euro destinato a premiare e valorizzare i modelli di business sostenibili delle aziende che investono nella riduzione del proprio impatto ambientale. In questo contesto, S Loan Climate Change è una iniziativa unica nel panorama bancario italiano, avviata ad agosto 2021 in sinergia con Sace, pensata per le Pmi e le Mid-Cap che intendono investire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre il proprio impatto ambientale. (ANSA).