Camera commercio Bolzano,supporto per composizione negoziata

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Dal 15 novembre 2021, le imprese che si trovano in condizioni di squilibrio economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, possono richiedere di avviare una procedura di composizione negoziata.

Si tratta di uno strumento di ausilio finalizzato alla regolazione dei debiti che coinvolge tutti i creditori e le creditrici senza dover ricorrere a procedure giudiziali.

La Camera di commercio di Bolzano offre, su appuntamento, una prima consulenza gratuita e individuale in materia di composizione negoziata. A questo primo incontro introduttivo, spiega una nota, prenderanno parte l'imprenditore o l'imprenditrice in difficoltà economica, il proprio consulente o la propria consulente di fiducia e un esperto o un'esperta nominato dalla Camera di commercio. Al termine dell'incontro l'impresa potrà decidere se avviare una composizione negoziata, tenendo conto di vantaggi, svantaggi e costi che ne derivano.

Se si decide di procedere, il passo successivo consisterà nel caricare sulla piattaforma www.composizionenegoziata.camcom.it una serie di documenti, dopodiché la procedura verrà assegnata alla Camera di commercio di competenza. (ANSA).