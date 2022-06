Superbonus: Cna da Franco, difficoltà imprese, nodo cessioni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il presidente della Cna, Dario Costantini, e il segretario generale, Sergio Silvestrini, hanno incontrato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, nella sede del Ministero per parlare di superbonus. Nel corso del colloquio, che la Cna definisce "cordiale", il presidente e il segretario hanno evidenziato "le preoccupanti difficoltà per decine di migliaia di imprese della filiera delle costruzioni che non riescono a cedere i crediti d'imposta legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili a causa del congelamento del mercato".

Il Ministro Franco, sottolinea la confederazione in una nota, "ha ascoltato con attenzione il quadro illustrato dalla Cna, sottolineando che il tema è all'attenzione del Governo". (ANSA).