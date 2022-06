Siccità: Confcommercio Milano, no a obbligo porte chiuse

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Il 2 luglio cominciano i saldi ed è utile riflettere bene cosa significa, in una città come Milano, obbligare i negozi dotati di lama d'aria a chiudere le porte per supposti risparmi energetici". Lo ha scritto sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, commentando l'obbligo di tenere le porte chiuse nei negozi per favorire il risparmio energetico, scattato in seguito all'ordinanza del Comune per far fronte all'emergenza siccità.

"La lama d'aria" che molti negozi usano al posto delle porte, "è progettata per ridurre il consumo di energia: il costo medio di consumo di energia di una lama d'aria in una giornata è di 40 centesimi - ha proseguito -. Con un ingresso, in molti esercizi commerciali, di 15 persone al minuto, la porta in una giornata sarebbe di fatto sempre aperta con un aggravio del consumo elettrico per la climatizzazione, a 27 gradi, del 40%.

Con un costo medio giornaliero di climatizzazione, a prezzi correnti per un negozio di 80 mq, di 12 euro, si aggiungerebbero altri 5 euro. Inoltre, aumenterebbe del 40% l'emissione di CO2.

Nessun risparmio energetico, insomma, e nessun beneficio ambientale" L'uso delle lame d'aria inoltre "è stato inserito all'interno del regolamento comunale dell'aria che ne ha riconosciuto l'utilità e la validità. Oltretutto i casi di Covid in aumento continuano ad imporre un frequente ricambio d'aria in tutti gli spazi, privati, pubblici e commerciali - ha concluso -. Meno consumo energetico, meno rischio di blackout e di contagi e soprattutto meno danni all'ambiente. Non è una battaglia ideologica o di parte ma una scelta di buonsenso e attenzione". (ANSA).