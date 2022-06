Pos: Confesercenti, sanzioni inopportune e inique

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'introduzione di sanzioni per chi non accetta pagamenti 'di qualsiasi importo' con carta e bancomat è un provvedimento inopportuno e iniquo per le imprese più piccole, per le quali il costo della moneta elettronica - soprattutto sulle transazioni di importo ridotto - è già molto elevato con circa 772 milioni di euro l'anno, fra commissioni e acquisto/comodato del dispositivo. Lo afferma Confesercenti con una nota.

Con le sanzioni - si legge - "non si limita dunque solo la libertà d'impresa, ma si introduce un ulteriore aggravio, visto che le attività saranno ora costrette ad accettare pagamenti via Pos anche quando i costi sono eccessivi. Molte realtà del commercio e dei servizi, infatti, sono caratterizzate da margini molto stretti, che rischiano di essere fortemente ridotti o addirittura azzerati dal costo delle commissioni".

Confesercenti segnala che tra il 2014 ed il 2021, "anche senza multe, i Pos nelle imprese sono più che raddoppiati, passando da 1,8 a 4,1 milioni". Il costo medio legato all'utilizzo del Pos, secondo l'associazione, è compreso fra l'1% della transazione per i Pos fissi e il 2,7% per i Pos cordless di ultima generazione. "Si tratta di un costo - afferma - "con natura regressiva, che tende ad aumentare al ridursi delle dimensioni dell'esercizio".

Per Confesercenti la strada da percorrere per l'aumento dell'utilizzo della moneta elettronica "non è quella dell'imposizione, ma della riduzione delle commissioni applicate per l'accettazione di carte di credito e di debito, che dovrebbero essere azzerate per importi fino a 50 euro. Va promossa poi la competizione tra carte di credito e di debito e i sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti, come quelli next-gen, il cui costo di utilizzo per gli esercenti è già oggi notevolmente inferiore, "ma che rimangono ingiustamente esclusi dal provvedimento". (ANSA).