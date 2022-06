Pos: Confcommercio, serve ridurre costi e commissioni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Non si può pensare di incentivare i pagamenti elettronici attraverso il meccanismo delle sanzioni, quello che serve per raggiungere questo obiettivo è una riduzione delle commissioni e dei costi a carico di consumatori ed imprese, anche potenziando lo strumento del credito d'imposta sulle commissioni pagate dall'esercente, e introdurre la gratuità per i cosiddetti micropagamenti". Così Confcommercio in una nota sull'entrata in vigore, dal prossimo 30 giugno, delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

"Già oggi nel nostro Paese - si legge nel comunicato - il numero di transazioni con carte di debito, di credito e prepagate è elevato con una crescita, nell'ultimo quinquennio, del 120% e sono oltre 4 milioni i Pos installati e attivi presso le attività commerciali e di servizi. E' dunque evidente che il nostro sistema dei pagamenti è già in pieno sviluppo, ora va fatto di più per modernizzare ulteriormente questo processo rendendolo più efficiente e meno oneroso. Agire per via sanzionatoria per la mancanza del Pos - ribadisce Confcommercio - non è certo la strada da seguire, andrebbe invece prorogata tempestivamente la misura istituita dal decreto 'Sostegni-bis', in scadenza a fine giugno, che dispone l'incremento del credito d'imposta sulle commissioni pagate dagli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso". (ANSA).