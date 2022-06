Istat:settore agricolo resiliente Covid ma 17,8% danneggiato

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Il settore agricolo ha dimostrato un buon livello di resilienza agli effetti della pandemia. Meno di un'azienda agricola su cinque ha dichiarato di aver subito particolari conseguenze dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (17,8%)". E' quanto emerge dal settimo Censimento generale dell'Agricoltura Istat, secondo quanto evidenziato dal presidente dell'Istituto di statistica Gian Carlo Blangiardo.

"Le piccole aziende - ha detto - hanno resistito meglio alla crisi sanitaria. La dimensione aziendale ha rappresentato un fattore discriminante nella pandemia, ma in una direzione contro intuitiva: infatti si sono dimostrate più resilienti le aziende più piccole in termini di superficie agricola utilizzata (Sau), di Unità di Bestiame Adulto (Uba) o in termini di manodopera (Unità di Lavoro - Ula)".

Il settimo Censimento generale dell'agricoltura, è stato poi precisato dal presidnte Istat, rappresenta l'ultimo censimento dell'agricoltura che verrà svolto secondo la metodologia tradizionale (ossia con cadenza decennale). Ad esso seguiranno indagini strutturali di tipo campionario, che saranno realizzate con riferimento agli anni 2023 e 2026. (ANSA).