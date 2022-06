Istat:Patuanelli,quantificazione dinamiche agricole cruciale

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Questi ultimi anni ci hanno insegnato come il quadro economico sia in costante e rapido mutamento e quanto sia necessario valutare tempestivamente gli effetti delle crisi sul nostro sistema agricolo. Già oggi il contesto produttivo delle aziende agricole italiane è profondamente diverso rispetto a soli due anni fa con le filiere agroalimentari già danneggiate dagli effetti del Covid a cui si sono sovrapposti in questi mesi gli effetti asimettrici degli aumenti dei prezzi energetici e dei fattori produttivi. La quantificazione di queste dinamiche è cruciale per poter avviare velocemente le politiche di sostegno alle imprese ma anche per supportare la nostra richiesta all'Unione europea di una azione comune più incisiva per contrastare le nuove sfide a livello globale". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli in un videomessaggio in occasione della presentazione del settimo Censimento generale dell'Agricoltura Istat.

"Ci si deve sempre basare sui dati - ha ribadito Patuanelli.

D'altra parte il puntuale monitoraggio da parte dell'Istat ci consentirà di monitorare nell'immediato futuro di gli effetti della riforma della Pac e del Pnrr con l'obiettivo di monitorare l'efficacia degli strumenti e consentendo anche l'efficiacia di eventuali correttivi. Ribadisco la massima collaborazione da parte del Mipaaf per rendere disponibili tutti i dati economici e amministrativi in nostro possesso e sollecito un ulteriore rafforzamento della storica sinergia tra Ismea, Crea e Agea per la rilevazione e l'analisi dei dati". (ANSA).