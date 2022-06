Istat: in 38 anni scomparse 2 aziende agricole su 3,più big (2)

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Sono le imprese più grandi e quelle dirette da giovani - ha osservato il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo rilasciando i primi dati del settimo Censimento generale dell'Agricoltura - a mostrare una maggiore propensione per le tecnologie digitali. Infatti, laddove la leadership è esercitata da persone fino a 44 anni il tasso di digitalizzazione arriva al 32,2%; dove invece i dirigenti hanno più di 65 si ferma al 7,6%.

Sono ancora pochi a innovare. Nel triennio 2018-2020, ha effettuato investimenti volti ad innovare una o più fasi o tecniche della produzione poco più di un'azienda agricola su dieci. Nel caso di aziende agricole guidate da persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria ad indirizzo agrario, l'incidenza dell'innovazione è oltre il doppio (23,9%) rispetto al valore medio, e tre volte superiore quando i dirigenti hanno completato l'istruzione terziaria specializzata in materie agricole (30%)". (ANSA).