Istat: 1.133.023 aziende agricole, dal 1982 scomparse 2 su 3

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - A ottobre 2020 sono attive in Italia 1.133.023 aziende agricole, dal 1982 ne sono scomparse quasi due su tre. Nell'analisi per ripartizione geografica, flessione generalizzata nel numero di aziende, soprattutto nel Mezzogiorno, mentre la provincia di Bolzano è quella con meno decrementi. Tocca un po' tutti i settori produttivi, anche le legnose e eccellenze come le granelle. E' quanto evidenzia il settimo Censimento generale dell'Agricoltura presentato oggi da Istat dove è tuttavia rilevato un ncremento della dimensione media aziendale che si attesta a oltre 11 ettari, ancora indietro rispetto a Paesi concorrenti europei - ad esempio Francia e Germania hanno una media di 60 ettari ad azienda - ma indicativo di una tendenza evolutiva importante.

Nel 2020, precisa il Censimento Istat, soltanto 2 aziende agricole su dieci hanno meno di un ettaro, erano il doppio nel 2010; ulteriore segnale di cambiamento in termini di concentrazione.

Sulle forme giuridiche restano importanti le imprese individuali o familiari (93,5% nel 2020), ma tendenza è alla flessione - 32% rispetto al 2010, mentre crescono le società di persone e di capitali soprattutto come superficie agricola.

Flessione importante anche sulle aziende con terreni di proprietà (58,6% nel 2020, erano 73,3% nel 2010), mentre crescono gli affitti. "Un dinamismo che bisognerà capire bene se è per sopravvivenza o per essere più competitivi. Chi è piccolo - hanno osservato i curatori del settimo Censimento Agricolltura Istat - ha più problemi rispetto a chi è medio grande per sfide globali come i cambiamenti climatici, aumento costi delle materie prime, concorrenza dei mercati esteri.Tutto questo può spiazzare le Pmi. Del resto anche il modello europeo tende a premiare a chi è più organizzato anche contro i cambiamenti climatici". (ANSA).