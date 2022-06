Inps: nel 2021 aumentano artigiani e commercianti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nel 2021 risultano iscritti all'Inps 1.584.979 artigiani, lo 0,3% in più rispetto al 2020 (1.579.558 iscritti) e l'1,5% in meno rispetto al 2019 (1.603.999 iscritti). E' quanto emerge dall'Osservatorio Inps su artigiani e commercianti secondo il quale questi ultimi sono 2.105.401, in lieve crescita rispetto al 2020 (+0,2%) e in diminuzione rispetto al 2019 (-1,9%). Nel complesso artigiani e commercianti sono 3,69 milioni. (ANSA).