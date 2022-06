Inps: 140mila commercianti in meno dal 2012

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Nonostante la lievissima ripresa del numero dei commercianti nel 2021 dopo il calo registrato con la pandemia nel 2020 gli iscritti in questa categoria all'Inps hanno perso dal 2012 circa 140mila unità. E' quanto emerge dall'Osservatorio sugli artigiani e i commercianti dell'Inps pubblicato oggi secondo la quale si è passati dai 2.245.589 iscritti del 2012 ai 2.105.401 del 2021. Rispetto al 2020 si è registrato un aumento di circa 3.400 unità (+0,2%) ma in quell'anno si erano persi circa 40mila iscritti sul 2019 (-1,9%).

Tra i commercianti prevalgono i lavoratori maschi, che nel 2021 costituiscono il 65,3% dei lavoratori, percentuale in lieve aumento nel corso del tempo. Il calo degli iscritti ad eccezione del 2013 è stato continuo.

La distribuzione per sesso e qualifica nell'anno 2021 mette in evidenza una sostanziale prevalenza dei maschi tra i titolari con 1.307.145 iscritti (67,3%), mentre a prevalere tra i collaboratori con 95.841 iscritti sono le femmine (58,3%). Tra i 50 e i 59 anni di età si concentrano la maggior parte dei commercianti (29,5%), il 25,8% ha un'età compresa tra i 40 e i 49 anni e il 21,5% ha dai 60 anni in poi.

La regione in Italia con il maggior numero di commercianti è la Lombardia con 321.144 iscritti, pari al 15,3% del totale, seguita dalla Campania (10,2%), dal Lazio (9,6%), dal Veneto (8,2%), dall' Emilia-Romagna (7,7%) e dal Piemonte (7,6%).

