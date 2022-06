Fisco:Giacomoni (FI),proroga Imu valga anche per beni Chiesa

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Per effetto del decreto Semplificazioni, per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno 2021, con modalità cartacea o telematica, c'è tempo fino al 31 dicembre 2022. Ma il nuovo testo dimentica le dichiarazioni IMU degli enti ecclesiastici che non vengono ricompresi nella proroga prevista della precedente scadenza, ovvero il 30 giugno 2022, dopodomani". Lo scrive in una nota Sestino Giacomoni, di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e della Commissione Finanze a Montecitorio. "Pur volendo intervenire con un provvedimento correttivo, la scadenza per la presentazione degli emendamenti è fissata alle 12 del 5 luglio 2022, ovvero oltre il termine della precedente scadenza del 30 giugno. Urge - conclude Giacomoni - correggere questa lacuna normativa con un intervento ad hoc ed equiparare, com'è giusto, gli immobili ecclesiastici agli altri soggetti destinatari della proroga". (ANSA).