Fisco:De Bertoldi,Franco proroghi scadenze tributarie giugno

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Il ministro Franco ascolti il richiamo del consiglio nazionale dei dottori commercialisti per prorogare al 20 luglio le scadenze tributarie di fine giugno.

Sarebbe un primo atto di responsabilità nei confronti dei contribuenti, che già stanno in grave difficoltà per la crisi energetica, che ha aggravato, in modo spesso insostenibile, le finanze private e di impresa. Urge poi immediatamente un provvedimento complessivo orientato alla pace fiscale, e quindi alla possibilità di onorare tutti gli impegni previdenziali e tributari sospesi e non rispettati per la crisi essere, prevedendo una rateazione a lungo termine senza sanzioni ed interessi. Non servono infatti brevi dilazioni, come avvenuto con le precedenti rottamazioni, ma un congruo periodo pluriannuale che permetta di adempiere alle obbligazioni scadute senza venir meno agli impegni ordinari. Si accolgano quindi le proposte di 'pace fiscale' che Fratelli d'Italia ha da tempo elaborato e presentato". Così in una nota il senatore di FdI Andrea de Bertoldi, segretario Commissione Finanze e Tesoro in Senato. (ANSA).