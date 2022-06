Fisco: Fenu (M5s), serve maxi rottamazione-rateazione a 10 anni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Le pressioni inflazionistiche, e la conseguente erosione del potere d'acquisto di famiglie e imprese, impongono un intervento urgente anche dal punto di vista della riscossione. Del resto, dopo le giuste sospensioni degli invii delle cartelle scattate durante la pandemia, oggi stanno arrivando ai contribuenti valanghe di atti, in una situazione che però economicamente rischia di essere ancora fragile. Non possiamo, quindi, non venire incontro a chi è in difficoltà coi pagamenti. Per questo, con un emendamento al Dl semplificazioni fiscali trasmesso alla Camera, abbiamo proposto un piano di alleggerimento che comincia dalla predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un prospetto che raccolga tutti i ruoli del contribuente fino al 31 dicembre 2021. Prendendo anche spunto dal fatto che dal primo gennaio 2022 i ruoli sono cambiati, in conseguenza dell'abolizione dell'aggio, è necessario individuare uno spartiacque e cercare di smaltire tutto il pregresso. A tal fine nel prospetto di ciascun contribuente, con tutti i ruoli, sarà contenuta la proposta di aderire a un piano straordinario di rateazione in 120 mensilità, che quindi è spalmato su 10 anni, senza sanzioni ed interessi. Questo meccanismo contribuirebbe anche a smaltire parte di quel magazzino monstre di 1.100 miliardi di euro accumulato e più volte denunciato dall'Agenzia delle entrate. In via complementare, inoltre, riteniamo importante anche il lancio di una rottamazione quater, per coprire annualità dal 2018 in poi". Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze del Senato. (ANSA).